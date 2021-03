Farinha Rodrigues defende fusão de prestações e subida do RSI para famílias alargadas com crianças

É previso agregar algumas prestações sociais, aproximar o RSI da linha de pobreza e aumentá-lo em particular para as famílias alargadas com crianças, diz em entrevista ao Negócios e à Antena 1 o economista Carlos Farinha Rodrigues, que faz parte da comissão criada pelo Governo para apresentar uma estratégia de combate à pobreza