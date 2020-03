Negócios TV França realiza testes de coronavírus em pessoas nos seus veículos A carregar o vídeo ... Negócios TV França realiza testes de coronavírus em pessoas nos seus veículos 0 0 Ler mais tarde 13:16

A França está a realizar hoje testes de triagem de coronavírus em alguns locais, onde as pessoas podem se aproximar no seu veículo particular para fazer o teste como parte dos esforços do governo francês para controlar a pandemia.