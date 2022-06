Francisco Calheiros: "Os turistas vão sentir o aumento dos preços"

Presidente da Confederação do Turismo considera que as empresas do setor vão ter de repercutir a inflação nos preços que praticam. Em entrevista ao Negócios e Antena 1, Francisco Calheiros diz no entanto que é impossível transmitir o acréscimo de custos completo para os preços finais.