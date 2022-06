Francisco Calheiros: "Receita do turismo em 2022 vai ficar 10% acima da de 2019"

A recuperação do turismo segue a bom ritmo, e poderá ser mesmo melhor do que a esperada. Francisco Calheiros diz ao Negócios e Antena 1 que no que à receita diz respeito, este ano deve trazer números 10% superiores ao período pré-pandemia.