Esta quarta-feira as bolsas digerem a decisão de Donald Trump de abandonar o acordo com o Irão. No PSI-20, a EDP Renováveis anunciou um aumento dos lucros.