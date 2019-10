Negócios TV Galp e papeleiras pressionam bolsa A carregar o vídeo ... Negócios TV Galp e papeleiras pressionam bolsa 2 0 Ler mais tarde 17:45

A bolsa nacional encerrou em queda pela terceira sessão consecutiva, tendo chegado a tocar em mínimos do final de agosto, com a maioria das empresas com sinal vermelho.