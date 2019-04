Negócios TV Galp segura PSI-20 em terreno positivo A carregar o vídeo ... Negócios TV Galp segura PSI-20 em terreno positivo 2 0 Ler mais tarde 18:02

Após três sessões no vermelho, a bolsa lisboeta voltou aos ganhos num dia em que as subidas da Galp Energia e da Sonae foram as que mais impulsionaram.