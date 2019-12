Negócios TV Gestão do OE 2020 "terá de ser extremamente rigorosa e apertada", diz Miranda Sarmento A carregar o vídeo ... Negócios TV Gestão do OE 2020 "terá de ser extremamente rigorosa e apertada", diz Miranda Sarmento 1 0 Ler mais tarde 22.12.2019

Joaquim Miranda Sarmento, conselheiro estratégico do PSD para as contas públicas, assegura que só será possível atingir um excedente de 0,2% do PIB com uma gestão orçamental rigorosa, e recorrendo às cativações.