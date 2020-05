Negócios TV Ginásios em Itália recomeçam atividades com limitações A carregar o vídeo ... Negócios TV Ginásios em Itália recomeçam atividades com limitações 3 0 Ler mais tarde 25.05.2020

Os ginásios em Itália abrem as portas aos utentes mas com limitações, a começar pelo número de pessoas no interior, desinfeção e regras de segurança mais apertadas, para evitar a propagação da pandemia de Covid-19.