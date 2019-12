Negócios TV Governo anuncia reforço de 800 milhões no Programa Operacional da Saúde A carregar o vídeo ... Negócios TV Governo anuncia reforço de 800 milhões no Programa Operacional da Saúde 0 0 Ler mais tarde 16:56

A ministra da Saúde, Marta Temido, anunciou hoje um reforço do Programa Operacional da Saúde em 800 milhões de euros que vão estar já contemplados no Orçamento do Estado para 2020.