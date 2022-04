Governo: Bloco acusa executivo de poupar EDP, ministro fala em proteção de consumidores e empresas

A deputada do Bloco de Esquerda Mariana Mortágua acusou hoje o Governo de continuar sem tocar nas “rendas milionárias”, enquanto o ministro do Ambiente salientou medidas para a proteção dos consumidores e empresas do mercado ibérico.