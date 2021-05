Governo considera "inaceitável" não receber tranches do PRR se requisitos não estivem cumpridos a 100%

O ministro Nelson de Souza diz que o Governo está em conversações com a Comissão Europeia para que haja flexibilidade na avaliação do cumprimento dos planos nacionais de recuperação e rejeita que o país possa não receber as verbas previstas mesmo no caso de apenas 5% ou 10% das metas do PRR não estarem cumpridas.