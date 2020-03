Negócios TV Governo designará novo governador do Banco de Portugal no fim do atual mandato A carregar o vídeo ... Negócios TV Governo designará novo governador do Banco de Portugal no fim do atual mandato 0 0 Ler mais tarde 17:58

O primeiro-ministro garantiu hoje que vai ser designado um novo governador do Banco de Portugal no final do mandato de Carlos Costa, respondendo à líder bloquista que considerou um "atentado" ter sido permitida a sua permanência no cargo.