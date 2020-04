Negócios TV Governo dos EUA apresentou plano de alívio das restrições em 3 fases A carregar o vídeo ... Negócios TV Governo dos EUA apresentou plano de alívio das restrições em 3 fases 0 0 Ler mais tarde 14:56

O governo de Donald Trump emitiu hoje novas orientações para Estados, empresas e pessoas sobre a forma de aliviar as restrições do distanciamento social para lidar com o coronavirus em áreas onde este esteja em declínio.