Negócios TV Governo não tem intenção de generalizar mecanismo da pré-reforma no Estado

O ministro do Trabalho garantiu não ser intenção do Governo utilizar o mecanismo da pré-reforma na função pública "de forma generalizada", destacando que o país precisa das competências adquiridas dos trabalhadores com mais experiência.