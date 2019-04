Negócios TV Grande afluência aos postos em Benfica contrasta com trânsito reduzido A carregar o vídeo ... Negócios TV Grande afluência aos postos em Benfica contrasta com trânsito reduzido 1 0 Ler mais tarde 15:49

As ruas na zona de Benfica, em Lisboa, estavam hoje de manhã com menos trânsito do que o habitual, embora nas imediações das bombas de combustível a afluência de carros contrariasse esse cenário, dada a procura de gasóleo e gasolina.