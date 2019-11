Negócios TV Guerra comercial mantém Europa sob pressão A carregar o vídeo ... Negócios TV Guerra comercial mantém Europa sob pressão 0 0 Ler mais tarde 17:32

Apesar de ter renovado máximos de novembro do ano passado, a bolsa lisboeta acumulou a quinta sessão consecutiva no vermelho. Perdas do grupo EDP e da Jerónimo Martins contribuíram decisivamente para a prestação negativa do PSI-20.