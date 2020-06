Negócios TV Heróis do combate à pandemia marcados nas paredes do São João pelo traço de Vhils A carregar o vídeo ... Negócios TV Heróis do combate à pandemia marcados nas paredes do São João pelo traço de Vhils 25 0 Ler mais tarde 14:47

Os rostos de 10 profissionais de saúde esculpidos pelo artista Vhils na porta de entrada do Hospital de São João, no Porto, formam, partir de hoje, uma homenagem aos "heróis" da "linha da frente" do combate à pandemia.