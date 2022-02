Incêndio em transatlântico no mar Jónico, 237 passageiros a salvo

Um incêndio deflagrou hoje num transatlântico de bandeira italiana no mar Jónico com 237 passageiros e 51 tripulantes a bordo, enquanto navegava do porto helénico de Igoumenitsa para Brindisi, Itália, informou a polícia portuária grega.