Indicadores são "preocupantes" mas empresas serão resilientes

O presidente da Confederação Empresarial de Portugal, António Saraiva, considerou hoje os indicadores macroeconómicos previstos para este ano “preocupantes”, mas sublinhou que as empresas vão saber superar a crise com “resiliência”, como já fizeram no passado.