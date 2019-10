Negócios TV Iniciativa Liberal não apoiará Governo PS, mas reconhece que não há alternativa A carregar o vídeo ... Negócios TV Iniciativa Liberal não apoiará Governo PS, mas reconhece que não há alternativa 1 0 Ler mais tarde 15:22

O presidente do Iniciativa Liberal, Carlos Guimarães Pinto, manifestou-se hoje contra a indigitação do secretário-geral do PS como primeiro-ministro e, por isso, não lhe dará apoio parlamentar, mas admite que “não havia qualquer alternativa”.