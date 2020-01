Negócios TV Investimento público subiu 20,6% na administração central em 2019 A carregar o vídeo ... Negócios TV Investimento público subiu 20,6% na administração central em 2019 0 0 Ler mais tarde 27.01.2020

Mário Centeno, ministro das Finanças, anunciou esta segunda-feira que o investimento público na administração central aumentou 20,6% em 2019. O anúncio foi feito na sua audição em sede de discussão na especialidade do Orçamento do Estado para 2020, e em antecipação à publicação do boletim da Direção-geral do Orçamento, programada para esta tarde.