Japão cria robot que entrega comida e evita contágios

A companhia japonesa ZMP criou o robot 'Deliro' com o objetivo de entregar a comida a clientes de forma autónoma e ajudar a evitar a propagação do novo coronavírus no Japão, que soma mais de 48.000 infetados e 1.000 mortes devido à covid-19.