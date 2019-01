Negócios TV Jerónimo Martins e papeleiras animam praça lisboeta A carregar o vídeo ... Negócios TV Jerónimo Martins e papeleiras animam praça lisboeta 1 0 Ler mais tarde 18:02

A bolsa lisboeta fecha a semana em terreno positivo, com todas as cotadas em alta, exceto o BCP. Jerónimo Martins, a Galp e as papeleiras puxam pelo PSI-20 num dia em que a negociação nos mercados internacionais é animada por boas perspetivas em relação à resolução do conflito comercial entre China e Estados Unidos.