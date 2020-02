Negócios TV Jerónimo Martins: "Salmão cresce nas águas portuguesas" A carregar o vídeo ... Negócios TV Jerónimo Martins: "Salmão cresce nas águas portuguesas" 0 0 Ler mais tarde 16:02

O presidente do grupo Jerónimo Martins, Pedro Soares dos Santos, afirmou hoje que, no âmbito do projeto-piloto que o grupo está a desenvolver em Aveiro, existe a boa notícia de que "o salmão cresce nas águas portuguesas".