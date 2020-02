Negócios TV Jerónimo Martins vai avançar para a Roménia "a curto prazo" A carregar o vídeo ... Negócios TV Jerónimo Martins vai avançar para a Roménia "a curto prazo" 0 0 Ler mais tarde 15:54

O presidente da Jerónimo Martins afirmou hoje que está "a chegar o momento" da cadeia polaca Biedronka "crescer além-fronteiras" e o destino será a Roménia, no horizonte "a curto prazo", tornando-se no quarto mercado do grupo.