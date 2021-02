João Leão: Verba para a TAP inscrita no Orçamento deste ano não deve chegar

Em entrevista ao Negócios e à Antena 1, o ministro das Finanças admite que a verba inscrita no Orçamento do Estado poderá não ser suficiente face ao agravamento da crise sanitária e as suas consequências na empresa. João Leão mostra-se confiante sobre o processo negocial com a Comissão Europeia.