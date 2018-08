Negócios TV João Oliveira revela os objectivos do PCP para o orçamento A carregar o vídeo ... Negócios TV João Oliveira revela os objectivos do PCP para o orçamento 0 0 Ler mais tarde 09:58

O PCP vai insistir no aumento para dez escalões de IRS no Orçamento do Estado para 2019, defendendo que se vá mais longe no mínimo de existência e que o IVA da electricidade e gás desça para 6%.