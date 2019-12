Negócios TV Joaquim Miranda Sarmento: "Aumento do esforço fiscal em 2020 será sobretudo no IRS" A carregar o vídeo ... Negócios TV Joaquim Miranda Sarmento: "Aumento do esforço fiscal em 2020 será sobretudo no IRS" 0 0 Ler mais tarde 22.12.2019

O economista do PSD diz que os contribuintes vão pagar mais IRS no próximo ano, porque os escalões do imposto terão uma atualização de apenas 0,3%, inferior à subida média dos salários e dos preços no próximo ano.