Joaquim Miranda Sarmento: Estabilidade política "é problema do primeiro-ministro"

Segundo Joaquim Miranda Sarmento, para o PSD se abster seria necessária uma volta de 180 graus na política orçamental, o que não é previsível que aconteça. O presidente do Conselho Estratégico Nacional do PSD afasta a abstenção no Orçamento do Estado para 2022, mesmo perante o pedido de estabilidade política feito pelo Presidente da República. "É problema do primeiro-ministro", diz.