Joaquim Miranda Sarmento: "O PSD deve votar contra este orçamento" 22.12.2019

O conselheiro estratégico do PSD para as contas públicas disse ao presidente do partido, Rui Rio, que este "não é um bom orçamento" e que por isso os sociais-democratas devem votar contra.