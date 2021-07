José Luís Cacho: "Novo terminal de Sines arrancará com menos carga"

O presidente da Administração do Porto de Sines disse, em entrevista à Antena 1 e ao Jornal de Negócios, que para garantir a viabilidade económica do futuro terminal Vasco de Gama, nas atuais condições de mercado, vai ser necessário começar com menos carga.