José Tavares: Tribunal de Contas já está a apreciar contratos do PRR

Em entrevista ao Negócios e à Antena 1, o presidente do Tribunal de Contas revelou que esta entidade vai apresentar dentro de um mês o segundo relatório com a apreciação sobre a contratação publica realizada até agora no âmbito do PRR e já está a acompanhar a execução de alguns desses contratos.