Líder democrata da Câmara dos Representantes rasga cópia do discurso de Trump

A líder democrata da Câmara dos Representantes norte-americanos manifestou na terça-feira as suas divergências com o Presidente dos Estados Unidos ao rasgar uma cópia do discurso do Estado da Nação perante o Congresso.