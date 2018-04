Negócios TV Líder norte-coreano na embaixada da China em homenagem às vítimas de acidente A carregar o vídeo ... Negócios TV Líder norte-coreano na embaixada da China em homenagem às vítimas de acidente 1 0 Ler mais tarde 10:23

O líder norte-coreano encontrou-se com o embaixador da China em Pyongyang para prestar homenagem às 32 vítimas do acidente de autocarro, no domingo, na Coreia do Norte.