Negócios TV Lisboa acompanha ganhos tímidos da Europa A carregar o vídeo ... Negócios TV Lisboa acompanha ganhos tímidos da Europa 1 0 Ler mais tarde 20.01.2020

Apesar do ganho ligeiro, esta é já a oitava sessão consecutiva de ganhos do PSI-20, que está a negociar perto de máximos de maio do ano passado.