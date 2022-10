Lula convoca "todas as forças políticas" a unirem-se contra Bolsonaro

O ex-presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva pediu hoje que "todas as forças políticas" se unam em torno de sua candidatura para derrotar o atual governante, Jair Bolsonaro, na segunda volta das eleições. "Temos que fechar acordos e conversar com todos aqueles que não votaram em nós", disse Lula, após reunião com sua comissão de campanha, após vitória nas eleições presidenciais de domingo com 48,4% dos votos, contra 43,2% obtidos por o líder de extrema-direita.