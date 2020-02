Negócios TV Macau não é como Hong Kong, somos obedientes e ficámos em casa A carregar o vídeo ... Negócios TV Macau não é como Hong Kong, somos obedientes e ficámos em casa 0 0 Ler mais tarde 11:23

O presidente da Associação dos Aposentados, Reformados e Pensionistas de Macau (APOMAC) elogiou a obediência de população e as decisões do Governo local, em contraste com Hong Kong, nos esforços de prevenção face ao coronavírus Covid-19.