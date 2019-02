Negócios TV Macron e Merkel só admitem adiar Brexit se houver "nova perspetiva" A carregar o vídeo ... Negócios TV Macron e Merkel só admitem adiar Brexit se houver "nova perspetiva" 1 0 Ler mais tarde 15:59

O Presidente francês e a chanceler da Alemanha fecharam hoje a porta a qualquer renegociação do acordo do ‘Brexit’ e admitiram um adiamento da saída do Reino Unido apenas se este for justificado por uma “nova perspetiva”.