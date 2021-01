Madrid tenta voltar à normalidade com ruas pintadas de branco e escolas fechadas

Madrid está a tentar voltar à normalidade entre as consequências da tempestade Filomena, que cobriu as ruas da capital espanhola num manto branco de gelo e neve, deixando-a sem transportes públicos rodoviários, ferroviários ou aéreos, e com escolas fechadas, recomendações de teletrabalho e apelos aos cidadãos para que fiquem em casa.