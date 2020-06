Negócios TV Maior parte de Espanha estará 2ªfeira na última fase do desconfinamento A carregar o vídeo ... Negócios TV Maior parte de Espanha estará 2ªfeira na última fase do desconfinamento 0 0 Ler mais tarde 15:22

A maior parte do território espanhol vai estar a partir de segunda-feira na última fase (três) do plano de desconfinamento, mas as regiões mais atingidas pela covid-19, Madrid e Barcelona, ficam mais uma semana na fase anterior.