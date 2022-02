Maioria absoluta? "Num barco quem manda é o capitão"

Em entrevista ao Negócios e Antena 1, o presidente do BPI diz-se confortável com o facto de o país ter decidido dar uma maioria absoluta ao PS. João Pedro Oliveira e Costa faz a analogia com o capitão de um barco, que se tiver de negociar manobras com toda a tripulação dificilmente leva a embarcação a bom porto.