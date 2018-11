Negócios TV Maioria da bancada do BE não se levanta nem aplaude discurso de João Lourenço A carregar o vídeo ... Negócios TV Maioria da bancada do BE não se levanta nem aplaude discurso de João Lourenço 3 0 Ler mais tarde 16:49

Os deputados do PSD, PS, CDS-PP, PCP e Verdes aplaudiram hoje de pé o discurso do Presidente da República de Angola, João Lourenço, na Assembleia da República, ao contrário da bancada do Bloco de Esquerda.