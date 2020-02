Negócios TV Mais de 100 hotéis têm luz verde para avançar A carregar o vídeo ... Negócios TV Mais de 100 hotéis têm luz verde para avançar 0 0 Ler mais tarde 19:14

Há 105 projetos de empreendimentos turísticos que já contam com parecer positivo do Turismo de Portugal para avançar. Ao todo, vêm acrescentar mais de 12 mil camas à oferta atual. Espalhados por todo o país, a maioria destes projetos fica na região de Lisboa. O turismo continua a bater recordes, mas o crescimento do setor tem abrandado e mais de metade das cerca de 340 mil camas que existem hoje está por ocupar.