Mar vermelho chega a Lisboa. Sonae cai perto de 1%

A bolsa de Lisboa não resistiu à maré vermelha que invadiu o resto da Europa, com apenas a EDP no verde no arranque da sessão. A Sonae perde 0,96%, depois de esta quarta-feira, após a sessão, ter dado conta de uma subida de 33% do lucro nos primeiros nove meses do ano.