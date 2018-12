Negócios TV Marcelo anuncia que recebeu o diploma do Orçamento do Estado A carregar o vídeo ... Negócios TV Marcelo anuncia que recebeu o diploma do Orçamento do Estado 2 0 Ler mais tarde 09:10

O Presidente da República anunciou que já recebeu o diploma do Orçamento do Estado para 2019 e a esse propósito louvou o trabalho "muito complexo" do parlamento, salientando o seu papel central na democracia.