Negócios TV Marcelo: "Desconfinamento em Portugal começado a partir do dia 3 de maio foi muito contido" A carregar o vídeo ... Negócios TV Marcelo: "Desconfinamento em Portugal começado a partir do dia 3 de maio foi muito contido" 0 0 Ler mais tarde 13:06

Segundo o Presidente da República, os indicadores sobre a evolução do surto da pandemia do novo coronavírus não tiveram "grandes alterações" depois do início da reabertura da economia, no passado dia 4 de maio. Marcelo não afastou a próxima fase de desconfinamento, que tem início na segunda-feira,