Negócios TV Marcelo: Não há sinais de agravamento do surto

Após mais de três horas de reunião entre os especialistas em epidemiologia e os responsáveis políticos do país, Marcelo Rebelo de Sousa referiu que "a primeira conclusão provisória é que não há sinais de que as duas primeiras fases de desconfinamento tenham provocado um agravamento de expressão do surto epidémico" e que "a haver sinais é no sentido de uma estabilização na descida".