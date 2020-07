Maria Lúcia Amaral: Ensino à distância "trouxe à tona" desigualdades

A provedora de Justiça diz que a decisão de fechar escolas foi inevitável, mas mostra-se preocupada com o impacto que o ensino à distância tem nos alunos e como acabou por destapar as desigualdades existentes entre as famílias.