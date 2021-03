Marina Gonçalves diz que já estão comprometidos 800 milhões do 1º Direito

Em entrevista ao Negócios e à Antena 1, Marina Gonçalves, secretária de Estado da Habitação, faz a conta aos milhões inscritos no Plano de Recuperação e Resiliência para a habitação. 27 municípios já delinearam estratégias locais e avançaram com protocolos no âmbito do programa 1º Direito.